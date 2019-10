Schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA) in aanval tegen bouwstop sociale woningen “Nog meer mensen zullen uit de boot vallen” Kristof Vereecke

04 oktober 2019

14u08 0 Zelzate Schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA) trekt in de aanval tegen de bouwstop voor sociale woningen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Het aantal sociale woningen wordt vastgelegd op 15% per gemeente. Zijn Zelzate telt nu al 16% sociale woningen. “Maar de wachtlijsten voor een sociale woning in onze gemeente zijn minstens dubbel zo lang”, zegt De Vuyst, die pleit voor een betere woonmix.

Midden juni was het Oost-Vlaamse Zelzate te klein toen een moeder van 4, met een woonbudget van 800 euro per maand, op straat dreigde te belanden omdat ze geen geschikte woning vond. Door tussenkomst van de gemeente en de plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij werd uiteindelijk toch een oplossing gevonden.

Wekelijks telefoontjes

“Helaas is dit geen alleenstaand geval in onze gemeente”, foetert schepen van Wonen Steven De Vuyst (PVDA). “Ik heb wekelijks af te rekenen met telefoontjes rond woonnoden van inwoners die geen betaalbare huurwoning of appartement vinden. Het is alarmerend om vast te stellen dat zeer veel mensen niks betaalbaars kunnen vinden op de private huurmarkt en dat de wachtlijst bij de sociale woningmaatschappij torenhoog is.”

De Vuyst is dan ook niet te spreken over de bouwstop voor sociale woningen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Dat beperkt het aantal sociale woningen per gemeente tot 15%. Geen goed nieuws voor Zelzate dat nu al aan 16% zit. Klein detail: van die 16% staan wel 162 leeg omdat ze wachten op renovatie of sloop. Toch moet het aantal sociale woningen volgens De Vuyst opgetrokken worden. “Als lokaal bestuur pleiten we om een visie uit te werken rond toekomstige bouwprojecten waarin minstens een derde sociale huur -en koopwoningen worden voorzien en een derde woningen met betaalbare prijsplafonnering.”

Cijfers

De Vuyst pakt ook uit met concrete cijfers. “In mijn gemeente besteedt meer dan 20% van de gezinnen meer dan een derde van het beschikbare inkomen aan het huren of afbetalen van een woning. Er staan ook meer dan 337 Zelzatenaren op een wachtlijst voor een sociale woning. Wanneer mensen met een laag inkomen bij gebrek aan sociale koop- en of huurwoningen zich blauw betalen aan een huurappartement dat ruimschoots één derde van het inkomen overschrijdt, dan blijft er voor de rest van de maand weinig over om te besteden. Zelzate telt bijvoorbeeld 431 alleenstaande ouders en maar liefst 35,7% van hen loopt het risico om in armoede te leven. Voed maar eens één of twee kinderen op als alleenstaande moeder met een laag inkomen. Zeker wanneer je een privé-appartement huurt tussen de 700 à 800 euro, dan blijft er op het einde van je loon nog een stukje maand over. Met deze bouwstop van sociale woningen zullen nog meer mensen uit de boot vallen en op het OCMW beroep moeten doen voor aanvullende steun”, zegt De Vuyst.

Teveel sociale woningen zouden volgens die visie trekpleisters vormen voor armoede. Het tegendeel is waar: sociale woningbouw garandeert het recht op huisvesting en door erop in te zetten, bestrijd je eerder armoede, dan ze aan te zuigen. Steven De Vuyst (PVDA)

Negentiende-eeuwse visie

Woningbouwexpert Pascal De Decker (KU Leuven) gaf De Vuyst eerder al gelijk door in Knack te stellen dat voor steden het aandeel van sociale woningen veel hoger zou moeten liggen. “20 procent moet het absolute minimum zijn. En er moet bij voorkeur in de steden gebouwd worden: daar is de nood het hoogst, en daar heb je ook de meeste voorzieningen en arbeidsplaatsen”, klinkt het. “Maar dat zal de nieuwe Vlaamse regering worst wezen. Hun ideeën over sociale woningbouw kaderen in een negentiende-eeuwse visie op sociale woningen die als ‘tijdelijke opvangtehuizen’ moeten dienen voor de sociaal zwaksten”, gaat De Vuyst verder. “Teveel sociale woningen zouden volgens die visie trekpleisters vormen voor armoede. Het tegendeel is waar: sociale woningbouw garandeert het recht op huisvesting en door erop in te zetten, bestrijd je eerder armoede, dan ze aan te zuigen. Door een rem te zetten op de bouw van nieuwe sociale woningen dreigt er nog meer verloedering en ‘gettovorming’. Als lokaal bestuur willen wij tegemoet te komen aan de sociale noden in onze gemeente door in toekomstige grote bouwprojecten minstens één derde sociale huur- en koopwoningen te voorzien en één derde woningen met betaalbare prijsplafonnering. Dat zou de Vlaamse overheid ook moeten doen.”

Onafhankelijk onderzoek

De gemeente Zelzate ziet in de nabije toekomst zelfs een aantal concrete projecten. Zo zijn er plannen om op de voetbalterreinen van voetbalclub KVV Zelzate in de Verbroederingslaan 175 nieuwe woningen te bouwen. Goed voor een kleine 60 extra sociale woningen. Met de bouwstop ziet de nieuwe toekomstcoalitie van sp.a en PVDA zijn plannen echter gedwarsboomd. Om het grote ongelijk van de Vlaamse regering te bewijzen, heeft Zelzate samen met de gemeente Wachtebeke een onafhankelijk woonbehoeftenonderzoek besteld bij Woonwijzer. “Woningnood is een groot probleem in Vlaanderen. Sociale woningen zijn het ideale instrument om dat probleem op te lossen”, is De Vuyst overtuigd van zijn zaak.