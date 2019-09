Schepen van sport duikt onder bij start ‘Maand van de sportclub’ “Dit smaakt naar meer” Kristof Vereecke

05 september 2019

16u59 0 Zelzate September is traditioneel de maand van de sportclub. Het inspireerde schepen van Sport Luc Van Waesberghe (sp.a) om deel te nemen aan een duikinitiatie bij duikschool Splash. Ook schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) tekende present.

Luc Van Waesberghe kreeg een heuse delegatie van het gemeentebestuur mee in zijn zog. Na een korte briefing en een deskundige uitleg over de werking van het duikmateriaal en de veiligheid, werden ze letterlijk ondergedompeld in het zwembad. “Uiteraard onder deskundig toeziend oog van de duikinstructeurs”, zegt Bart De Zutter van duikschool Splash. Schepen van Sport Luc Van Waesberghe vond het alvast geweldig. “ Wat in eerste instantie een bangelijk en benauwd gevoel leek, veranderde al snel in een sfeer van rust, stilte en ontspanning onder water. Dit smaakt naar meer.”

Geen alledaagse sport

“Duiken is geen alledaagse sport, maar toch is deze sport zeer toegankelijk voor iedereen”, zegt Bart De Zutter. “Onze duikschool biedt zowel de jeugd als volwassenen opleidingen op maat. Vanaf de leeftijd van 8 jaar kan je bij ons terecht. Een pluspunt binnen deze vereniging is dat er naast het duiken ook aandacht is voor het sociale- en familiale gebeuren.”

Wens je net als schepen van Sport Luc Van Waesberghe ook eens te proeven van de onderwaterwereld? Dat kan! Op 11 september organiseert Duikschool Splash een Start2Dive-dag. Jeugd tussen 8 en 14 jaar is welkom in het zwembad van Zelzate om 17.45 uur. Volwassenen duiken om 20.15 uur. Inschrijven via info@duikschoolsplash.be.