Sara Van Acker is nieuw gezicht op Zelzaatse jeugddienst Kristof Vereecke

24 januari 2020

07u29 0 Zelzate Sara Van Acker is de tijdelijke nieuwe jeugdconsulent van de gemeente Zelzate. Sara vervangt Jens Mettepenningen die de Zelzaatse jeugddienst ruilt voor Lokeren.

Sarah vliegt er meteen in, zo startte ze deze week al en blijft ze zeker op post tot 19 april. “Sarah is het aanspreekpunt voor alle vragen omtrent de jeugddienst”, zegt schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). “We wensen haar enorm veel succes. Ze gaat dat super doen!” Sarah woont in Zelzate en was onder andere lid van het bekende Chiro Samjolé. Ze kent de Zelzaatse jeugd met andere woorden zeer goed. Wie Sara wil bereiken belt naar 09 342 20 29 of 0498 48 90 99. Mailen doe je naar jeugddienst@zelzate.be of sara.vanacker@zelzate.be.