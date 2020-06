Samenlevingsopbouw maakt deurportretten in Klein Rusland: “Babbeltje even belangrijk als foto” Kristof Vereecke

15 juni 2020

15u20 5 Zelzate In het kader van de Week van de Verbondenheid is Samenlevingsbouw Oost-Vlaanderen vzw samen met een klein legertje fotografen de wijk Klein Rusland ingetrokken om deurportretten te maken.

“De reacties van de mensen waren heel positief en hartelijk toen we hen het project uitlegden”, vertelt Ella vanden Houte van Samenelvingsopbouw. “We hadden voor dit project een tweetal dagen voorzien, maar zijn veel langer bezig geweest. Overal waar we kwamen, werden we zo hartelijk ontvangen. Je zag dat de mensen echt nood hadden aan een babbeltje. In dat opzicht was het babbeltje even belangrijk als de foto. Voor ons was het sowieso een kans om de wijk en de mensen te leren kennen. Onze conclusie? Klein Rusland is een bijzondere wijk met heel veel geschiedenis en warme inwoners.”

Bedoeling is nu dat alle Kleine Russen een print van hun eigen portret thuis ontvangen. “We zullen ze binnen een tweetal weken op een veilige afstand uitdelen. Achteraf gaan we er ook een collage van maken. Misschien kunnen we ze volgend jaar wel tentoonstellen tijdens het eeuwfeest voor de wijk. We staan open voor goede ideeën.”