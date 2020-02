Samana schenkt kas aan vzw Lichtpunt en Krekelmuyter: “Blij dat centen binnen de gemeenschap blijven” Kristof Vereecke

14 februari 2020

16u35 0 Zelzate Welzijnsorganisatie Samana stopt ermee, maar niet vooraleer haar werkingsmiddelen te schenken aan twee andere liefdadigheidsorganisaties. Zowel vzw Lichtpunt als de Krekelmuyter kunnen rekenen op 533 euro extra werkingsmiddelen dit jaar.

Samana zet zich al jaren in voor de eenzamen in Zelzate. Koffietafels organiseren, mensen samenbrengen,…. Vorig jaar moest de organisatie spijtig genoeg de handdoek gooien. “Ons publiek was simpelweg te klein geworden. Daarnaast viel de ene na de andere vrijwilliger weg. We hoopten nog een doorstart te maken, maar dat zit er niet in. Daarom hebben we besloten onze kas te schenken aan twee andere goede doelen in Zelzate”, zegt Christa Faes van Samana.

Zelzate-West

De organisatie koos bewust voor twee goede doelen op Zelzate-West. “We wilden dat het geld binnen de gemeenschap bleef. Daarom schenken we twee keer een cheque van 533 euro aan vzw Lichtpunt en Krekelmuyter, een afdeling van psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Jan Baptist wiens bewoners langdurige of blijvend psychisch kwetsbaar zijn. We zijn zeker dat de centen goed terecht komen.”

“