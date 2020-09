Roy Broeckaert (KVV Zelzate): “Misschien doen we het dit keer vanuit de omschakeling” Dominique Lampo

16 september 2020

19u11 0 Zelzate Fraai bekerparcours voor KVV Zelzate. Na een ruime 0-5-zege bij KFC Rhodienne kon het afgelopen weekend met 0-4 winnen bij FC Raeren-Eynaetten. In elk van die wedstrijden nam Roy Broeckaert twee doelpunten voor zijn rekening. Broeckaert hoopt dat zijn ploeg dit weekend op het veld van Francs Borains voor een stunt kan zorgen.

“De tegenstander heeft net de stap naar de eerste amateurklasse gezet en gaat toch als favoriet van start. Maar bij ons loopt het heel lekker en we maken ons sterk dat we ook deze bekerronde kunnen overleven. Als ploeg voetballen we graag dominant en dat wordt dit weekend vast moeilijker, maar misschien doen we het dit keer vanuit de omschakeling.”

Goed gevoel

Het leuke bekerparcours zorgt natuurlijk voor blije gezichten in het kamp van Zelzate. Toch is de competitie veel belangrijker. “Die beker is een leuk gegeven en winst op Francs Borains betekent dat je een ploeg uit 1B kan loten. Toch is de competitie nog belangrijker. Volgende week woensdag starten we op het veld van OLSA Brakel en het zou jammer zijn mochten we met een valse noot starten. Al trekken we met een heel goed gevoel naar die competitiestart toe. We trainden ondanks de coronaperikelen voort en plukken daar nu de vruchten van. De ruggengraat van de ploeg bleef dezelfde, maar de concurrentie is door de komst van enkele jonge spelers een stuk groter. Alle posities zijn dubbel bezet en het is echt knokken voor de plaatsjes. Het zorgt voor heel veel gedrevenheid. En je voelt dat deze groep zich wonderwel aanpast aan de omstandigheden. We zijn een voetballende ploeg. Vorig week was het op het kleine en hobbelige veld in Eynatten niet makkelijk voetballen. Toch combineerden we als het kon en gingen we mee in het gevechtsvoetbal van de tegenstander als het moest.”

Ambitie

Na een wat bizar seizoen is het koffiedik kijken wat KVV Zelzate in tweede nationale waard is. Broeckaert straalt toch enige ambitie uit. “Als promovendus kan je natuurlijk in de krant vertellen dat je enkel mikt op het behoud. Ik leg de lat hoger. Waarom zouden we niet proberen mikken op een plaatsje tussen stek acht en tien? En het is sowieso een reeks om duimen en vingers bij af te likken. Ik kijk nu al uit naar de dubbele confrontatie tegen Lokeren-Temse. Op Daknam voetballen wordt toch wat bijzonders. En ook naar het duel tegen RC Gent kijk ik uit.”