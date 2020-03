Roy Broeckaert (25) roept Zelzaatse voetballertjes op individueel te trainen: “Samen winnen we deze strijd, net zoals op zondag!” Kristof Vereecke

17 maart 2020

21u07 0 Zelzate Roy Broeckaert, jeugdproduct en speler bij de eerste ploeg van KVV Zelzate, roept de jeugdspelers van KVV Zelzate op om individueel te trainen in plaats van in groep.

Vorige donderdag staakte de club alle activiteiten, maar de roep naar de bal is voor sommige voetballertjes te groot waardoor ze toch nog samen afspreken om samen te shotten. Zo kreeg KVV signalen dat heel wat van zijn leden samen afspraken om te trainen in Zelzaatse parken en speelpleintjes. “Geen goed idee”, waarschuwt Roy Broeckaert. “Onze mooie club neemt zijn verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus, wij als spelers moeten dit ook doen.”

Hij vraagt de trainers meteen ook om individuele trainingsschema’s door te spelen aan de spelers. “Laat ons strikt de maatregelen opvolgen, met zijn alle zullen we deze strijd winnen. Net zoals we dat elke zondag doen!” #ForzaKVV #AllenTegenCorona