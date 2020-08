Restaurantrecensie. Italia in Zelzate: “Stukje Cesenatico aan het kanaal Gent-Terneuzen”

Zelzate

Zelzate is op warme zomerdagen een klein beetje Cesenatico aan het kanaal Gent-Terneuzen. Dat bewijzen ze bij restaurant ‘Italia’ aan de Oostkade dagelijks op je bord. Verwacht geen weergaloze krullen in de winkelhaak à la Pirlo of Del Piero, maar eerlijke Italiaanse keuken waar smaak en traditie voorop staan. Schuif mee de voeten onder tafel bij gastvrouw Evy en chef Francesco in een nieuwe aflevering van onze restaurantrecensies