Reorganisatie lijkt te lonen: Speelplein D’Maxz goed uit de startblokken Dankzij samenwerking met IBO kunnen ook kleuters terecht op speelplein Kristof Vereecke

11 juli 2019

10u41 7 Zelzate Vlaamse feestdag en dus rustdag vandaag op speelplein D’Maxz in Zelzate. Tijd om een eerste evaluatie te maken. “We hebben onze start zeker niet gemist”, zegt jeugdconsulent Jens Mettepenningen.

De Zelzaatse speelpleinwerking onderging dit jaar een complete metamorfose. Zo krijgen de speelpleinmonitoren van speelplein D’Maxz krijgen deze zomer versterking vanuit de buitenschoolse opvang. Omgekeerd worden jobstudenten ingezet binnen de werking van het IBO. Via de kruisbestuiving hopen ze in de kanaalgemeente de kwaliteit van hun jeugdaanbod nog op te trekken. En dat lijkt te lukken. “Het is uiteraard een pak arbeidsintensiever”, zegt jeugdconsulent Jens Mettepenningen. “Zeker in het begin wanneer iedereen zijn plek nog moet vinden, maar de start is dit jaar al veel beter verlopen dan vorig jaar. Dat bewijst dat investeren in de opleiding van onze monitoren loont.”

Activiteiten

Ook qua aantallen mag speelplein D’Maxz niet klagen. “Voorlopig komen per dag zo’n 50 kinderen langs. Dat is voor Zelzaatse normen zeker een succes. Morgen trekken we naar Kid Rock in Wetteren en de bus zit volledig vol.” De hele zomer lang valt er trouwens van alles te beleven op het speelplein in de Caluslaan. Zo trekken ze op 16 juli richting jeugdhuis ’t Kasseiken in Wachtebeke voor een zeefdrukinitiatie en organiseren ze op 24 juli een beroependag.

Van 8 juli tot 23 augustus kan de Zelzaatse jeugd van 3 tot 15 jaar zich terug uitleven op speelplein D’Maxz. Dit jaar is basisschool de Krekel het decor voor een zomer vol speelplezier.