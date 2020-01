Renovatiewerken busplein traag uit de startblokken: Reizigers zoeken juiste halte, nog twintig verdwaalde fietsen Kristof Vereecke

06 januari 2020

14u34 0 Zelzate Vandaag startten de grote renovatiewerken aan het busplein. Buiten de levering van een aantal materialen is er tot nu toe weinig beweging te zien. Wel heel wat zoekende reizigers en nog een twintigtal verdwaalde fietsen.

Deze week wordt definitief gestart met de heraanleg van het busplein in Zelzate. Toch leek niet iedereen dat vanochtend door te hebben. Reizigers meldden dat bus 55 richting Gent gewoon aan zijn vertrouwde halte stond. Ook heel wat reizigers vonden niet meteen de weg richting de nieuwe haltes aan de Vredekaai. “Deze ochtend was het er om 6.50 uur zeer donker en gevaarlijk. Ook om de grote baan over te steken kan de verlichting beter. Niet alle chauffeurs weten precies waar de bussen nu moeten gaan, de 55 stond gewoon op het busplein....”, klonk het op sociale media.

Zone 30

Het is duidelijk nog wat wennen voor iedereen. De gemeente liet wel zone 30 borden plaatsen aan de doortocht van de R4 in het centrum van Zelzate. Nu veel meer mensen de R4 over moeten om de bus te kunnen nemen, zeker geen overbodige luxe. De oproep van De Lijn om alle fietsen voor vandaag uit de fietsstalling op het busplein te halen, kreeg dan weer weinig gehoor. Zo stonden deze middag nog twintig fietsen te blinken in de grote fietsenstalling. De eigenaars mogen ze binnenkort afhalen bij de technische dienst van de gemeente Zelzate. Tenzij ze nu nog snel naar het busplein afzakken.

Drie fases

Er wordt gewerkt in drie fases op het busplein. Gedurende fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf, zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Als alles goed gaat, zal Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.