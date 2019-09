Reigerkids ‘strappen’ al voor 12de keer “Goed voor het milieu, de mobiliteit en de gezondheid” Kristof Vereecke

20 september 2019

17u32 4 Zelzate De leerlingen van GO! Basisschool De Reigers hebben vandaag voor de twaalfde keer deelgenomen aan de jaarlijkse strapdag.

“We nemen elk jaar deel aan de strapdag. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen beseffen dat als ze de dagelijkse verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, ze heel wat impact hebben op het milieu”, zegt directeur Benigna Van Damme. “Daarnaast is het een goede zaak voor de mobiliteit in onze gemeente en nog eens gezond ook. Met de strapdag zetten we de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf.”

Sensibiliseren

Het stukje Leegstraat voor de school werd niet verkeersvrij gemaakt, maar de leerlingen mochten voor de gelegenheid fietsen, steppen, krijten en naar hartenlust spelen,… op de eigen schoolcampus. Turnleerkracht Annelore bouwde een avontuurlijk fietscircuit op de GO! Campus, waar alle leerlingen enthousiast aan deelnamen. Voor de gelegenheid organiseerden de leerlingen van het 6de leerjaar een heuse strap-sportdag voor de kleuters. “Onze actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren om na te denken over hun mobiliteitsgedrag”, voegt juf Belinda van het derde leerjaar eraan toe. Ons initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school komen, bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.”