Rap op Stap haalt Pierke Pierlala naar Zelzate Kristof Vereecke

25 januari 2020

15u38 0 Zelzate Op zondag 8 maart komt Pierke Pierlala met het familiespektakel ‘de toverschoen van Merlijn’ naar CC De Brug. De organisatie is in handen van Rap op Stap.

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Af en toe organiseren ze ook een uitstap naar een pretpark of een dierentuin. Dit keer zoeken ze het echter dichter bij huis. Zo haalt Rap op Stap Pierke Pierlala naar CC De Brug. Pierke serveert voor de gelegenheid het familiespektakel ‘de toverschoen van Merlijn’. De voorstelling vindt plaats op 8 maart en start om 15 uur. Een ticket kost amper 3 euro in voorverkoop in het Rap op Stapkantoor en bij alle vrijwilligers van Rap op Stap. Aan de kassa betaal je 4 euro. Kinderen onder drie jaar mogen gratis binnen.