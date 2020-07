Rain Carbon voert onderhoudswerken uit: “Mogelijk geur- of geluidshinder” Kristof Vereecke

04 juli 2020

17u44 0 Zelzate Rain Carbon, het chemische bedrijf vlakbij het centrum van Zelzate, laat weten de komende weken onderhoudswerken uit te voeren aan de pekverwerkingsinstallatie van hun KTD-afdeling.

“De werken duren tot en met dinsdag 14 juli en kunnen kortstondig geur- en lawaaihinder veroorzaken”, meldt het bedrijf via de gemeentelijke website. “Hierbij kan kortstondig geurhinder of lawaaihinder voorkomen”, klinkt het nog. Burgers met vragen kunnen Rain Carbon contacteren via 09 345 88 31 of 0477/20.25.90.