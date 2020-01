Raad van bestuur IDM tikt PVDA op de vingers na fout in campagnefilmpje: “Fout is rechtgezet en hebben onze excuses aangeboden Kristof Vereecke

28 januari 2020

12u08 1 Zelzate De raad van bestuur van afvalintercommunale IDM heeft PVDA op de vingers getikt na een fout in een campagnefilmpje over de zogenaamde eerlijke taxshift. In het filmpje komt een verhoging van de belastingen door de naburige gemeente Wachtebeke en Lochristi ter sprake, maar die info bleek niet te kloppen. PVDA excuseerde zich al voor het voorval en paste het filmpje onmiddellijk aan. “Het gaat om een misverstand. De plooien zijn gladgestreken”, benadrukt de partij.

Toch kon ex-schepen Martin Acke (N-VA) het niet laten het voorval nog eens ter sprake te brengen op de gemeenteraad. “ De voorzitter van IDM, hierin bijgetreden door de bestuurders van de gemeenten Lochristi en Moerbeke, laakt ten stelligste de communicatie over de huisvuilbelasting door de bestuurders van Zelzate in het kader van de taxshift die de gemeente uitvoert. Het feit dat concreet verwezen wordt naar een verhoging van de Diftarbelastingen door de naburige gemeenten Wachtebeke en Lochristi, een verhoging die bovendien niet beslist is, getuigt van een deloyale houding ten opzichte van deze gemeenten en vennoten bij IDM. Een rechtzetting van deze communicatie is aan de orde”, wees Acke de toekomstcoalitie terecht. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) was er echter als de kippen bij om zich te distantiëren van het filmpje van PVDA. “Het gaat hier om een eenzijdige actie van PVDA en niet uit naam van de toekomstcoalitie. Ik distantieer mij volledig van dat filmpje.”

Spijtig misverstand

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) stelde dat het om een spijtig misverstand gaat. “Het klopt dat er inderdaad foute cijfers in het filmpje geslopen zijn, maar dat is onmiddellijk rechtgezet. Eén en ander heeft te maken met het feit dat onze raadsleden verhinderd waren op de raad van bestuur van IDM en dat het filmpje en het verslag van de raad van bestuur elkaar gekruist hebben. We hebben ondertussen onze excuses aangeboden en de plooien zijn gladgestreken. Als je een fout maakt, moet je even door het stof.” Schepen van Milieu Steven De Vuyst benadrukt dat de algemene boodschap uit het filmpje wel overeind blijft. “Alleen moeten de cijfers natuurlijk wel kloppen.”