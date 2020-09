R4 richting Nederland afgesloten nadat vrachtwagen lading verliest Tijs Van Puyenbroeck

12 september 2020

16u10

In Zelzate is de R4 richting Nederland momenteel afgesloten voor alle verkeer. Een vrachtwagen geladen met een kleverige substantie verloor rond 13.30 uur zijn lading. De brandweer heeft momenteel nog de handen vol om het goedje, die de baan spiegelglad maakt, van het wegdek te verwijderen. Agentschap Wegen & Verkeer bekijkt of er een gespecialiseerde firma moet ter plaatse komen om de weg weer vrij te maken. Wie vanuit Gent toch richting Nederland wil, moet de omleiding volgen langs het dorp van Zelzate en de Beneluxlaan.