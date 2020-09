R4 blijft ook zondag dicht: vervanging van asfalt dreigt Tijs Van Puyenbroeck

12 september 2020

23u00 54

Zelzate In Zelzate blijft de R4 richting Nederland ook zondag afgesloten voor alle verkeer nadat een vrachtwagen silicone lekte. De kans bestaat dat het asfalt over enkele kilometers moet vervangen worden.

Een vrachtwagen geladen met een kleverige substantie verloor rond 13.30 uur zijn lading over een afstand van enkele kilometers, deels in België maar vooral in Nederland. De brandweer trachtte een hele middag het spiegelgladde goedje, een samenstelling op basis van silicone, van het wegdek te verwijderen maar zonder succes. “Hoge druk en warm water hielpen niet”, klinkt het bij de brandweer. “Daarop namen we contact op met de Agentschap Wegen & Verkeer en Nederlandse wegbeheerder. Er werd een speciale firma opgeroepen en we hopen dat zij de smurrie wegkrijgen. Als dat niet lukt, zal er niks anders op zitten dan de bovenste laag van het asfalt weghalen zoals enkele jaren geleden ook op de ring van Antwerpen gebeurde.” Ondertussen wordt duidelijk dat ook zondag de weg dicht blijft in afwachting van de resultaten. De kans wordt steeds groter dat de bovenlaag van het asfalt zal verwijderd moeten worden. Die werkzaamheden kunnen ten vroegste maandag starten.

Wie vanuit Gent toch richting Nederland wil, moet de omleiding volgen langs het dorp van Zelzate en de Beneluxlaan.