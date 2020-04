PVDA-vrouwen starten affichecampagne tegen familiaal geweld Kristof Vereecke

16 april 2020

13u13 5 Zelzate De PVDA-vrouwen zijn deze week gestart met een affichecampagne bij apothekers en warenhuizen om aandacht te vragen voor het toegenomen familiaal geweld tijdens de lockdown.

“Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgt noodnummer 1712, voor slachtoffers van huishoudelijk geweld, steeds meer oproepen”, zegt Fati Azahaf van PVDA-vrouwen. “Experts hadden eerder al gewaarschuwd dat er een stijging van huishoudelijk geweld zou plaatsvinden bij de start van de ‘lockdown’. Wij denken dat preventie een verschil kan maken. Daarom ontwierpen we een affiche met daarop de belangrijkste noodnummers en hulplijnen voor mensen die het slachtoffer zijn van huishoudelijk geweld”, aldus Fati , die vindt dat ook de overheid zijn rol moet spelen. “Onze overheid kan nog en stapje verder gaan zoals in Spanje en Frankrijk. Daar kunnen vrouwen die zich bedreigd voelen het codewoord ‘masker-19’ gebruiken bij de apotheker en hun adres achterlaten. Die neemt dan contact op met de politie. We hopen dat zo’n systeem ook hier snel op poten kan gezet worden.”