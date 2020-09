PVDA komt op straat voor bankautomaat op Zelzate-West: “Eén automaat aan elke kant van het kanaal is zeker geen luxe” Kristof Vereecke

30 september 2020

13u38 6 Zelzate PVDA voerde woensdagochtend actie op het Groenplein om een bankautomaat naar Zelzate-West te krijgen. Ondanks het slechte weer kwam er toch een pak volk opdagen.

PVDA organiseerde een kleine manifestatie op het Groenplein om zo snel mogelijk opnieuw een bankautomaat te openen op Zelzate-West. De inwoners moeten het er al enkele jaren zonder stellen. “We mogen zeker van een geslaagde actie spreken”, zegt Steven De Vuyst, die ook het woord nam tijdens de actie. “De dichtstbijzijnde bankautomaat bevindt zich op Zelzate-Oost, met de fiets al snel een tiental minuten rijden. Om van de beklimming van de Zelzatebrug nog maar te zwijgen. En dan mag die nog niet open staan. Dat is gewoon een probleem. Op Zelzate-West leven heel wat ouderen voor wie Zelzate-Oost niet gemakkelijk bereikbaar is. Handelaars in Zelzate-West verliezen hierdoor ook inkomsten, aangezien veel inwoners hun aankopen dan maar in Zelzate-Oost doen. Handelszaken stappen soms over op bancontact, maar dan gaat een klein deel van elke transactie naar de bank, naast de huur van zo’n apparaat. Digitaal betaalverkeer moet zeker kunnen en mag best uitgebreid worden, maar we vinden toch dat de banken een minimum aan dienstverlening verschuldigd zijn. Een goed bereikbaar bankautomaat hoort daar zeker bij. Eén bankautomaat aan elke kant van het kanaal is zeker geen luxe.”

Nog meer acties

Om dat te bereiken lanceerde PVDA eerder al een affichecampagne. Nu kwam daar ook een manifestatie bij. “Enkel door samen in beweging te komen, veranderen de zaken”, weet De Vuyst. “Zelf heb ik in het federaal parlement toekomstig premier Alexander De Croo al geïnterpelleerd.” Volgens De Vuyst zal het bovendien niet blijven bij één actie. “In het najaar plannen we zeker nog enkele acties tot onze eis gehoor krijgt.”