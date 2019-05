PVDA beter dan ooit in Oost-Vlaanderen: Zelzate-effect zet zich ook in de rest van de provincie door Kristof Vereecke

26 mei 2019

20u18 32 Zelzate PVDA mag dromen van een Oost-Vlaamse vertegenwoordiger in Brussel. Zowel Tom De Meester als Steven De Vuyst wisten een pak kiezers te overtuigen. Toch bleven de twee voorzichtig.

“We hebben het goed gedaan en we gaan sowieso feesten. Maar het is nog te vroeg om in Oost-Vlaanderen victorie te kraaien. We kunnen de zetel voelen, maar tot we hem ook binnenhalen, blijven we rustig. Het staat wel vast dat onze ideeën meer en meer aanslaan. PVDA staat op de kaart in Oost-Vlaanderen.”

In Zelzate, waar PVDA twee schepenen levert, werd alvast gevierd. “Iedereen is nu al enorm trots op Steven. Het Zelzate-effect zet zich door.”