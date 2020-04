PVDA bedankt buschauffeurs: “Merci om te blijven rijden in coronatijden” Kristof Vereecke

18 april 2020

12u01 0 Zelzate Een delegatie van de PVDA ging gisteren alle buschauffeurs op de Vredekaai persoonlijk bedanken met een doosje Merci. Daarnaast hingen ze ook een reuzegroot spandoek op.

In het teken van de campagne ‘zorg voor elkaar’ onthulden enkele leden van PVDA Zelzate een spandoek met de tekst ‘Merci om te blijven rijden in coronatijden’ aan het busstation in Zelzate. “Hiermee willen we de mensen van De Lijn bedanken om ondanks de moeilijke omstandigheden te blijven zorgen dat mensen zonder eigen vervoer hun noodzakelijke verplaatsingen kunnen blijven doen”, zegt Karel Van Bever. “Niet iedereen heeft de luxe om over een eigen wagen te beschikken of mobiel genoeg te zijn om alle verplaatsingen te voet of met de fiets te doen. Buschauffeurs zijn vandaag een essentiële schakel in het welzijn van heel wat mensen.”