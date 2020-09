Provincie Zeeland opent schadeloket voor weggebruikers die schade opliepen op R4/Tractaatweg Kristof Vereecke

14 september 2020

21u41 0 Zelzate De provincie Zeeland heeft een De provincie Zeeland heeft een online schadeloket geopend voor autobestuurders die zaterdag lakschade opliepen nadat een vrachtwagen een kleverige siliconeachtige stof lekte op de grensovergang tussen de R4 en de Tractaatweg.

Een vrachtwagen geladen met een kleverige substantie verloor zaterdagmiddag zijn lading op de grensovergang tussen de R4 in Zelzate en de Tractaatweg in Nederland. Daardoor was de weg er erg glad geworden. Pogingen om het wegdek te schonen door de brandweer mislukten. Daarom werd het wegdek opgeruwd, waardoor het verkeer er opnieuw op een veilige manier over kon. Helaas liepen heel wat autobestuurders daarbij lakschade op aan hun auto. Daarom opent de provincie Zeeland nu een online schadeloket waar een schadeformulier ingevuld kan worden. De weg was vandaag een groot gedeelte van de dag afgesloten voor herstellingswerken. Vanavond verliep de verkeerssituatie er opnieuw normaal.