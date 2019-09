Propere pioniers verenigen zich onder noemer ‘Zelzate Clean’ Woensdag trekken ze richting Karnemelkpolder Kristof Vereecke

23 september 2019

09u53 5 Zelzate Zelzate telt momenteel zo’n 45 propere pioniers, dat zijn mensen die hun buurt proper houden door zwerfvuil te ruimen. Sinds vorige maand trekken ze ook samen de buurten in. Ze hebben nu ook een eigen naam: ‘Zelzate Clean’.

Zelzate kampt al jaren met een zwerfvuilprobleem, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Dankzij de vele propere pioniers liggen heel wat buurten er een pak properder bij. Sinds vorige maand bundelen ze ook de krachten. Voortaan doen ze dat zelfs met een eigen naam ‘Zelzate Clean’. De boodschap is duidelijk: Zelzate proper houden. “Elke pionier blijft zijn eigen straat of buurt doen. Met onze gemeenschappelijke acties willen we samen de gebieden aanpakken die minder opgeruimd worden en dus meer werk vergen.”

Iedereen welkom

Ook woensdag trekken ze er opnieuw op uit. “We gaan dit keer de omgeving van de Karnemelkstraat, wandelbos en Sint-Stevenstraat tot R4 uitkammen”, zegt Rudy De Meester. “We spreken om 17 uur af op de hoek richting containerpark. Het enige wat je moet meebrengen is goede moed en een fluohesje! Iedereen is welkom om te helpen.”