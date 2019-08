Propere Pioniers bundelen de krachten Buurt rond R4-Oost was eerst aan de beurt Kristof Vereecke

22 augustus 2019

16u14 0 Zelzate In Zelzate bundelen een aantal propere pioniers de krachten om hun gemeente proper te houden. Eén keer in de maand trekken ze samen op pad om een hele buurt zwerfvuilvrij te maken. De buurt rond de R4-Oost was eerst in de buurt.

Zelzate telt momenteel zo’n 45 propere pioniers. Allemaal houden ze een stukje van hun geliefde gemeente proper. “Op die manier steken ze de gemeentediensten een handje toe en geven ze een erg belangrijk signaal naar de vervuilers”, klinkt het bij afvalintercommunale IDM.

Normaal trekken de propere pioniers individueel op pad, maar in Zelzate gaan ze nog een stapje verder. Een kéér per maand trekken ze onder initiatief van propere pionier Rudy De Meester gezamenlijk op zwerfvuiltocht. Voor de eerste keer was de R4-Oost aan de beurt. Een gebied waar een collega propere pionier even buiten strijd is wegens ziekte. “Waar het volgende keer is, weten we nog niet. Maar we gaan door”, klinkt het strijdvaardig. “Bedoeling is om samen de gebieden aan te pakken die minder opgeruimd worden en dus meer werk vergen.” Bij IDM zien ze het graag gebeuren.

Wie ook propere pionier wil worden kan terecht op www.idm.be/propere-pioniers.

