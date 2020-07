Propere pionier Koen bouwt oude buggy’s om tot handige afvaltrolleys Kristof Vereecke

15 juli 2020

Zelzate Onder de propere pioniers van afvalintercommunale IDM zit duidelijk heel wat creatief talent. Zo bouwt Koen Verzee oude buggy's om tot afvaltrolleys. Op die manier wordt zwerfvuil verzamelen onderweg een pak handiger.

Koen Verzee verdiende in het verleden zijn strepen als spelersafgevaardigde en materiaalman bij de Buffalo’s, vandaag doet Koen heel wat vrijwilligerswerk. Zo gaat hij samen met de mensen van Obrabaken vzw, een vzw die zich inzet voor mensen met een mentale beperking, zwerfvuil ruimen in zijn thuisgemeente Zelzate. Op één van zijn tochten kwam hij een oude buggy tegen en plots had Koen een briljant idee. “Ik ruim al lang zwerfvuil. Aan de visvijver vond ik een oude buggy. Omdat ik het beu was om al dat afval altijd mee naar huis te sleuren, en ik soms wat sukkel met mijn rug, vond ik er niet beter op dan de buggy om te bouwen tot een afvaltrolley. Het is eigenlijk iets heel eenvoudig. Ik pas het onderstel van de buggy een beetje aan en plaats er twee vuilniszakhouders op. Op die manier kan je meteen zwerfvuil sorteren tijdens het ophalen. Je kan er ook een emmer en een schop aanhangen.”

Inspireren

Koen schonk één van zijn afvaltrolleys aan Obrabaken vzw. “Ik werk soms samen met de vzw als vrijwilliger. Dan ga ik op pad met cliënten van Obrakbaken om afval op te halen. Uiteraard is zo’n afvaltrolley dan superhandig. Meer nog, ze leren er ook mee sorteren.” Afvalintercommunale IDM pikte Koen zijn idee ondertussen al op en wil op die manier ook andere ‘propere pioniers’ inspireren. Koen zelf zoekt ondertussen nog een extra buggy. “Wie er in Zelzate eentje liggen heeft, weet mij wel te vinden”, besluit hij.