Programma van drive-inbioscoop bekend: FC De Kampioenen, Need for Speed en Grease Kristof Vereecke

03 juli 2020

14u14 0 Zelzate Zelzate-West krijgt van 31 juli tot en met 2 augustus een drive-incinema op de parking achter CC De Brug. De organisatoren maakten deze week het programma bekend.

Feestcomité De Katte, Werkgroep carnaval Zelzate en het gemeentelijke feestcomité slaan van 31 juli tot en met 2 augustus de handen in elkaar voor een drive-incinema. Decor is de parking achter CC De Brug langs de Hans Kochlaan. Wie wil genieten van de betere kaskraker op het 12 op 8 meter grote scherm kan tickets reserveren via werkgroepzelzate.be. Op vrijdag draaien ze FC De Kampioenen, zaterdag komt Keanu Reeves langs met Need for Speed en zondag is het aan John Travolta en Olivia Newton John in Grease.