Powerstroke laat gevoelige kant zien (en pakt uit met eigen bier) Meetjeslandse metaltrots verwent fans in afwachting van nieuwe plaat Kristof Vereecke

27 december 2019

16u44 0 Zelzate Powerstroke, de bekende Meetjeslandse metalband, heeft een nieuw nummer uit met Stef Bos en ‘Slongs’. Om het jaar helemaal feestelijk af te sluiten pakken de metalheads ook uit met een eigen bier.

Powerstroke timmerde de laatste jaren keihard aan de weg. Zo stonden ze al op het podium van het Duitse metalfestival Wacken, Graspop,…. In 2015 en 2018 gingen ze zelfs op tournee met de levende legendes van Body Count. In april 2020 willen ze uitpakken met een nieuwe plaat: ‘The Path against all others’. Om het wachten voor de fans wat dragelijker te maken, releasen ze tijdens de eindejaarsperiode een nieuwe single. Een unieke samenwerking met Stef Bos en de Antwerpse rapster ‘Slongs’, die zich voor de gelegenheid Miss C laat noemen. “De single is een herwerking van ‘Until The Fat Lady Sings’, een van origine keiharde song met knallende drums en snoeiende gitaren”, zegt bandlid Maarten Geeraerts. “In deze akoestische versie hebben we het nummer volledig gestript.” Het resultaat is op zijn minst verrassend te noemen: een breekbaar nostalgisch getinte song met goed doordachte arrangementen en een verrassende samenzang. “Een verhaal van troost, oppeppen en aanmoedigen”, noemt de band het zelf.

Dikke Zeuge

Alsof dat nog niet genoeg is, pakt Powerstroke voor zijn fans ook uit met een eigen bier: ‘Dikke Zeuge’. Een subtiele verwijzing naar ‘the Fat Lady’. “Het is een triple van 9 procent gebrouwen bij Brouwerij Broers. Net als de nieuwe single is het een eigen recept met een zacht karakter”, besluit Maarten Geraerts.