Postzegelverzamelaars opnieuw bij beste van Oost-Vlaanderen Phila Zelzate wint wisselbeker ‘Oost-Phila 2019’ Kristof Vereecke

29 juli 2019

12u38 6 Zelzate Postzegelvereniging Phila Zelzate wint dit jaar de wisselbeker ‘Oost- Phila 2019’.

Het is al de derde keer dat de Zelzatenaren de wisselbeker op hun naam schrijven. Jaarlijks organiseert Oost- Phila, het overkoepelend orgaan van de Oost- Vlaamse filatelistische kringen, een stempelwedstrijd waaraan een wisselbeker is verbonden. Een veertigtal clubs namen deel. “De opgave is elk jaar verschillend en per club mogen maximaal vijf leden deelnemen”, zegt Theo Van Damme, voorzitter bij Phila Zelzate. Phila Zelzate deed het verbazend goed. Zo haalde het maar liefst 296 op 300 punten. “Een geweldige score. Christine Baecquelandt behaalde zelfs het maximum van 100 op 100. Carine Volckaert en Liliane Laurier behaalden respectievelijk 99 en 97 punten.”

44 kaarsjes

‘Phila Zelzate’ mag in september 44 kaarsjes uitblazen, daarvan is Theo Van Damme 21 jaar voorzitter. Momenteel telt de club een negentigtal actieve leden en 35 sponsors en sympathisanten. “Een bloeiende vereniging met heel wat activiteiten op het programma die steeds hoog scoort op filatelistisch vlak”, klinkt het nog.