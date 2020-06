Populaire coffeeshop Miami mag nog tien jaar blijven in Terneuzen Kristof Vereecke

12u46 0 Zelzate De gemeente Terneuzen verleent coffeeshop Miami een nieuwe vergunning voor nog eens tien jaar. Miami is al jaren een populaire bestemming bij Belgische wiettoeristen.

De gemeente Terneuzen wijzigt wel de samenwerkingsovereenkomst met de coffeeshop. Zo wordt de zogenaamde gedoogverklaring voor het exploiteren van een coffeeshop in Terneuzen een schaarse vergunning. Dat melden verschillende Nederlandse media. De gemeente wil mogelijke uitbaters één keer om de tien jaar de kans geven om hierop in te schrijven. Op die manier hoopt de gemeente Terneuzen het aantal coffeeshops op zijn grondgebied te beperken.

Enige in Terneuzen

Miami is al een tijdje de enige coffeeshop in Terneuzen nadat de populaire coffeeshop Checkpoint de deuren sloot. In de hoogdagen van het wiettoerisme lokten beide coffeeshops heel wat Belgische en Franse drugstoeristen naar Terneuzen. Checkpoint kreeg soms 300 klanten per dag over de vloer en was daarmee de drukst bezochte coffeeshop van Europa. Vaak met de nodige overlast tot gevolg in Zelzate en de rest van de grensregio. De laatste tijd is het eerder rustig rond drugstoerisme in de grensstreek.