Politiezone Puyenbroeck schrijft 161 corona-pv’s uit: “Er zijn nu eenmaal veel grenscontroles” Cedric Matthys Kristof Vereecke

07 april 2020

08u55 5 Zelzate In de politiezone Regio Puyenbroeck zijn sinds de invoering van de maatregelen 161 coronapv’s uitgeschreven. Vooral overtreders die zich ‘niet-essentieel’ verplaatsten, liepen tegen de lamp. Ook betaalde in Wachtebeke een nachtwinkeluitbater 750 euro. Hij opende zijn zaak te vroeg.

“Zo goed als iedereen begrijpt de ernst van de situatie.” Ellen De Ruyck, woordvoerster van de politiezone Regio Puyenbroeck, is tevreden als we haar bellen. De burgers van de gemeentes Lochristi, Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke-Waas houden zich voorlopig goed aan de regels. “We laten als politiezone het gezond verstand heersen”, legt De Ruyck uit. “Overtreders halen vaak aan dat ze niet goed op de hoogte zijn van de wetgeving. In dat geval beslist de politieagent. Als de burger ter goeder trouws is, geven we hem een waarschuwing, anders een pv.”

Niet-essentiële verplaatsingen

Dat niet iedereen er met een waarschuwing van af komt, blijkt uit de cijfers die de politiezone maandagavond bekend maakte. Sinds de invoering van de maatregelen werden 161 coronapv’s uitgeschreven. Vooral het aantal bekeuringen in Zelzate valt op. Daar kregen 73 overtreders een boete wegens een niet-essentiële verplaatsing. Dat lijkt heel wat, maar de politiecontroles op de grens met Nederland spelen hier ongetwijfeld een rol.

Ook kregen in Zelzate 9 personen een pv voor samenscholing en werden twee handelszaken gesloten. “Eén iemand hield nog steeds zijn selfcarwash open”, zegt De Ruyck, “en iemand anders had een foodtruck op het Groenplein geplaatst. Zij kregen beiden een boete van 750 euro.” Voor handelszaken zijn de boetes drie keer hoger dan voor particulieren. Voor niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen betaal je 250 euro.

Nachtwinkel

Niet enkel in Zelzate, maar ook in Lochristi en Wachtebeke gingen verschillende mensen op de bon. In Lochristi stelde de politie 8 pv’s op voor het negeren van het samenscholingsverbod, 11 pv’s voor niet-essentiële verplaatsingen en werd één handelszaak gesloten.

In Wachtebeke ging het in totaal om 33 pv’s: 11 samenscholingsverboden, 20 niet-essentiële verplaatsingen en 2 handelszaken. “Zaterdag sloten we nog een nachtwinkel”, licht De Ruyck toe. “De uitbater mag zijn zaak enkel openen tussen 18 uur en 22 uur, maar had zijn deuren al vroeger open gedaan. Ook hij betaalde hiervoor 750 euro.”