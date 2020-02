Politiezone Puyenbroeck koopt twee elektrische auto’s Kristof Vereecke

05 februari 2020

15u52 0 Zelzate Vandaag stelde de politiezone Puyenbroeck met veel trots zijn twee gloednieuwe elektrische politievoertuigen voor. Die worden ingezet door Team Zelzate en Team Lochristi. Daarnaast werden ook twee BMW-motorfietsen voorgesteld die hun diensten zullen bewijzen in het kader van de verkeersveiligheid en tijdens controleacties.

“Vanaf vandaag rijdt in Zelzate een elektrische politiewagen rond”, postte een fiere burgemeester Brent Meuleman (sp.a) een foto met de sleutels van het gloednieuwe voertuig op zijn persoonlijke Facebookpagina. Ook Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi, was bijzonder enthousiast met de nieuwe Hyunday Ioniq’s die zullen ingezet worden door Team Zelzate en Team Lochristi. “Hiermee trekt onze zone resoluut de kaart van een duurzaam beleid”, aldus Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone Puyenbroeck.

30 voertuigen

De aankoop betekent evenwel niet dat de traditionele brandstofmotor op korte termijn helemaal uit het wagenpark zal worden geweerd. “We beschikken momenteel over zo’n 30 voertuigen. Elke nieuwe aankoop binnen ons wagenpark maakt het onderwerp uit van een grondige analyse. De technische vereisten en ombouwnoden zijn immers afhankelijk van de bestemming van het voertuig. Zo moet een interventiecombi aan heel andere voorwaarden voldoen dan een wijkvoertuig of een anonieme dienstwagen.”

Fiets

De gestroomlijnde Ioniq heeft een rijbereik van ongeveer 280 kilometer en trekt op van 0 naar 100 km/uur in 9,9 seconden. Bovenal is hij lokaal geheel emissievrij. De twee nieuwe voertuigen worden ingezet tijdens de dagelijkse politiewerking. “De vorige dienstvoertuigen dateerden van 2008 en mochten de lage emissiezones niet meer binnen. Vervanging drong zich dan ook op”, weet Van Poucke. “We blijven evenwel aanmoedigen dat onze mensen vaker de dienstfiets nemen. Zeker in verstedelijkt gebied als Zelzate waar alles zich binnen fietsbereik van het commissariaat bevindt. Bovendien zijn de wijkinspecteurs op die manier makkelijk aanspreekbaar en wordt het contact met de burger door hun nabijheid gefaciliteerd.”

Motorfietsen

Naast de gloednieuwe elektrische wagens werden vandaag ook twee gloednieuwe BMW R 1250 RT motorfietsen voorgesteld. Die worden ingezet in het kader van verkeersveiligheid en controleacties. “Er worden dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. Daarnaast zijn er regelmatig alcohol- en drugscontroleacties. Wie de dans dacht te ontspringen, maakt veel kans door de motorrijders onderschept te worden en kennis te maken met de man onder de helm”, besluit Van Poucke.