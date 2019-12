Politiekantoor steeds leger: “Er zitten amper vijf agenten” Kristof Vereecke

11 december 2019

17u17 0 Zelzate Het politiekantoor in de Havenlaan loopt stilaan leeg. De gemeente denkt daarom na over een alternatieve invulling van het gebouw, maar dat is niet evident. “Eigenlijk hopen we nog steeds de interventieploegen terug naar Zelzate te krijgen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

Sinds de bouw van het nieuwe politiecommissariaat in Lochristi, verhuisde bijna het volledige Zelzaatse korps naar de bloemengemeente. Enkel de vijf wijkagenten hebben nog hun vaste uitvalsbasis in de Havenlaan. “Dat cijfer staat in schril contrast met de 35 mensen die er ooit zaten. Bovendien vertoont het gebouw redelijk wat gebreken en zijn er weinig investeringen gepland lees ik in de politiebegroting. Wat zijn de plannen van de gemeente met ons politiekantoor?”, vroeg ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zich luidop af tijdens de jongste gemeenteraad. Burgemeester Brent Meuleman erkent dat het gebouw gebreken vertoont, maar zegt dat de gemeente wel zijn verantwoordelijkheid neemt.

Goede huisvader

“We beheren het gebouw als een goede huisvader. Recent hebben we nog een begrotingswijziging van 30.000 euro doorgevoerd om de verwarmingsketel te kunnen vervangen. We beseffen ook dat het gebouw grotendeels leeg staat. Daarom denken we na over alternatieve invullingen, maar dat is niet evident in combinatie met een politionele functie. Eén van de pistes is om er ons gemeentelijk crisis- en noodcentrum te vestigen, maar dat komt ook niet alle dagen samen. Eigenlijk hopen we nog altijd dat de interventiediensten ooit terugkeren naar onze gemeente. Helaas hebben we daarvoor een meerderheid nodig in de politieraad en die hebben we momenteel niet”, besluit Meuleman.