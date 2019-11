Politie wil beruchte Zelzatenaar naar gevangenis brengen, maar die heeft nog wapens bij Wouter Spillebeen

25 november 2019

16u38 0 Zelzate Een beruchte Zelzatenaar die momenteel in de gevangenis zit, riskeert drie maanden aan zijn celstraf te breien. Toen de politie hem in 2016 naar de gevangenis wilde brengen, probeerde hij namelijk in zijn vlucht wapens kwijt te raken.

Toen de politie aan zijn deur stond, sloeg de Zelzatenaar via de daken van garageboxen op de vlucht. De agenten konden hem iets later dan toch onderscheppen. Hij was door het dolle heen en wilde absoluut zijn toenmalige vriendin nog even zien. “Tijdens het afscheid was te zien dat de vrouw een voorwerp uit de zakken van de beklaagde haalde. Daarna liep ze op een derde persoon af en gaf ze dat voorwerp aan hem. Later bleek dat voorwerp een vuurwapen te zijn. De derde reageerde zonder emotie, dus hij moet toch ergens van op de hoogte zijn geweest”, legt het Openbaar Ministerie uit.

Maar daar hield het niet op. Langs de vluchtroute van de man werden namelijk nog twee vuurwapens gevonden. “Er is sprake van nog een persoon die daar aanwezig was. Misschien kan die wel een verklaring zijn voor minstens een van de wapens”, oppert de advocaat van de beklaagde. “Maar het pv dat daarvan is opgemaakt, is niet bij het dossier gevoegd.” De advocaat vraagt aan de rechter om te beslissen dat de zaak nog niet in staat is om te behandelen.

De vriendin van de gevangene verklaart dat ze niet wist wat het voorwerp was. “Ik kreeg het in mijn handen geduwd en heb het van het verschieten aan iemand anders gegeven”, zegt ze. De derde beklaagde beweert dat hij het wapen wel had, maar het niet heeft aangeraakt. Hij heeft al twee voorgaande veroordelingen voor inbreuken tegen de wapenwet. Op 9 december spreekt de rechter een vonnis uit.