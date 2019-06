Politie weet nog steeds niet wie overleden vrouw aan Belgisch-Nederlandse grens is Team van 20 rechercheurs zoekt 75 tips een voor een uit Sam Ooghe

28 juni 2019

14u12 3 Zelzate Er is nog steeds geen duidelijkheid over de identiteit van de vrouw die vorig weekend levenloos aangetroffen werd in Westdorpe, aan de grensovergang tussen België en Nederland. De vrouw kwam wellicht door geweld om het leven.

De Nederlandse en Belgische politie werken bij het dossier nauw samen. Toch is na een week nog steeds niet duidelijk wie de vrouw is. Zaterdag werd ze gevonden door een wandelaar in een weiland - wellicht lag het slachtoffer er nog niet lang. Ze had geen persoonlijke bezittingen bij en droeg geen kleren. Dat maakt de identificatie er niet eenvoudiger op.

75 tips

Intussen ontving de politie al 75 tips. Vooral na een uitzending van het Nederlandse programma Opsporing Verzocht, kwamen er steeds meer tips binnen. Daarop werden foto’s van het slachtoffer vrijgegeven. De politie hoopt zo meer te weten te komen over wie de vrouw was, en wat haar overkwam in de uren voor haar dood. “Er worden namen genoemd van vrouwen in Nederland, maar ook uit het buitenland”, laat de politie Zeeland uit Nederland weten. “Het checken van de tips die buitenlandse namen vermelden, vergt wat meer tijd, vandaar dat we nog steeds niet weten of de gouden tip erbij zit. Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Het team wordt ook nog altijd bemand door 20 rechercheurs.”

Tips blijven welkom via politie.nl of op het telefoonnummer +31 79 345 9876. Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen 50 en 65 jaar oud. Ze heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.60 meter groot, weegt zo’n 60 kilogram en heeft kort, rossig haar.