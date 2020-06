Politie waarschuwt voor agressieve buizerd op Overslag Kristof Vereecke

09u23 16 Zelzate De politie heeft afgelopen weekend verschillende meldingen gekregen van een agressieve buizerd die fietsers aanvalt op de Rodesluisweg vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens in Overslag.

De politie vermoedt dat de roofvogel daar een nest heeft en haar kuikens wil beschermen. “Het is beter de Rode Sluisweg een kleine zes weken te mijden of een fietshelm of beschermende kledij te dragen als je er passeert”, waarschuwt de politie. Eén slachtoffer van de buizerd moest achteraf volgens de politie naar de dokter om de wonden te laten hechten. Een verwittigd fietser, wandelaar of loper is er twee waard. Zeker nu de grenzen opnieuw open zijn voor familiebezoek of noodzakelijke inkopen.