Politie verspreidt foto’s: lichaam van onbekende vrouw gevonden op meters van Belgische grens Politie op zoek naar identiteit van slachtoffer Sam Ooghe

25 juni 2019

21u58 2 Zelzate Afgelopen weekend is in een weiland in de Nederlandse gemeente Westdorpe, op enkele tientallen meters van de grens met België, het lichaam van een onbekende vrouw ontdekt. De politie gaat uit van een gewelddadig overlijden, en vraagt hulp aan de bevolking om de vrouw te identificeren.

De vrouw werd gevonden zonder persoonlijke spullen, en ze droeg ook geen kleren. Dat, in combinatie met haar verwondingen, doe het ergste vermoeden. Bovendien bemoeilijkt het de identificatie. De politie vraagt hulp bij het vaststellen wie het slachtoffer is. Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen 50 en 65 jaar oud. Ze heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1.60 meter groot, weegt zo'n 60 kilogram en heeft kort, rossig haar.

Foto’s verspreid

Dinsdagavond verspreidde de politie ook foto’s van de vrouw op het Nederlandse programma Opsporing Verzocht, voor de gelegenheid met Franse ondertiteling, aangezien het slachtoffer even goed een Belgische kan zijn. De Nederlandse politie werkt bij de zaak nauw samen met de Belgische diensten. Wie meer weet over de identiteit van de vrouw, of wie in de buurt van de grens verdacht gedrag opmerkte, wordt dringend verzocht dat te melden via politie.nl of +31 79 345 9876.