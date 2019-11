Politie rekent dealend gezin in Wouter Spillebeen

12 november 2019

17u28 9 Zelzate De politie van zone Puyenbroeck heeft afgelopen vrijdag een 48-jarige vrouw uit Zelzate en haar twee zonen opgepakt nadat in hun huis cannabis en verschillende attributen werden gevonden. Het drietal zal later in de rechtbank moeten verschijnen.

De politie had concrete aanwijzingen dat in de woning in de Kerkstraat in Zelzate verdovende middelen verkocht werden. Daarom besloten ze er afgelopen vrijdag een huiszoeking uit te voeren. Binnen troffen ze een hoeveelheid cannabis, een som geld, precisieweegschalen, gripzakjes en een kweektent aan.

De drie bewoners van het huis werden opgepakt. Het gaat over een 48-jarige vrouw en haar twee zonen van 17 en 19 jaar oud. Ze werden uitgebreid verhoord en mochten nadien beschikken in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen. Op latere datum zullen ze voor de rechter moeten verschijnen.