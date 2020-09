Politie onderzoekt oorzaak brand in leegstaand bedrijfspand op Assenedesteenweg Kristof Vereecke

21u36 13 Zelzate De Assenedesteenweg in Zelzate werd woensdag rond 18.45 uur opgeschrikt door een brand in de leegstaande panden van de vroegere bouwmaterialenfirma De Bruyne.

De brandweer kwam massaal ter plekke en had de brand snel onder controle. De Assenedesteenweg moest wel een tijdje afgesloten worden. Zelfs de bussen van De Lijn moesten tot rond 21.30 uur rondrijden. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is van de brand. Brandstichting is niet uitgesloten.