Politie onderzoekt brandstichting in paardenstal: "Dit is nu al de tweede keer"

02 juni 2020

Zelzate De brand die zich maandagochtend voordeed in een paardenstal in de Sint-Stevenstraat in Zelzate is aangestoken. Dat liet het parket van Oost-Vlaanderen weten. Of de feiten gelinkt kunnen worden aan een eerdere brand in de Denderdreve wordt onderzocht.

“Mijn stal is compleet afgebrand, de bomen rondom zijn beschadigd én al mijn kippen zijn dood." Eigenares Hilde Van Waes (57) is nog steeds aangedaan van wat zich op pinkstermaandag afspeelde. Een pyromaan stak haar paardenstal in de Sint-Stevenstraat in Zelzate in brand. “Gelukkig waren mijn dieren aan het grazen", zegt Van Waes, “maar de schade is immens. Achteraf vond ik tussen de Tractaatweg en de Leegstraat zwartgeblakerde drankblikjes terug. Wie ik moet verdenken, weet ik niet, maar het is nu al de tweede keer. Vorig weekend kwam een bermbrand tot op twee meter van de stal die nu in vlammen opging. Bij die brand raakten een twintigtal palen en een hek beschadigd”.

Stal ‘t Kattekwaad

De politie vroeg aan de eigenares om alvast enkele beelden van de eerste brand door te sturen. Een branddeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen bevestigde immers dat het vuur op pinkstermaandag is aangestoken. Of ook een eerdere brand in de Denderdreve op 17 mei aan de feiten gelinkt kan worden, is voorlopig niet duidelijk. In die straat ging de kantine van Stal ‘t Kattekwaad in vlammen op. Net als in de Sint-Stevenstraat is ook hier een link met de paardenwereld, al is het volgens het parket nog te vroeg om conclusies te trekken. “Vanzelfsprekend onderzoeken we alles pistes", klinkt het. “Wie meer info heeft kan steeds contact opnemen met lokale politie via het nummer 09 310 33 00.”