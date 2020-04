Politie legt coronafeestje stil nadat feestvierders vuurwerk afvuren in tuin. Buurt reageert fel: “Misdadig” Kristof Vereecke

19 april 2020

07u54 1714 Zelzate In Zelzate heeft de politie zaterdagavond een coronafeestje stilgelegd nadat de feestvierders plots een tiental vuurpijlen de lucht inschoten vanuit de tuin. Vorige week was er in het Meetjesland al heel wat commotie nadat in In Zelzate heeft de politie zaterdagavond een coronafeestje stilgelegd nadat de feestvierders plots een tiental vuurpijlen de lucht inschoten vanuit de tuin. Vorige week was er in het Meetjesland al heel wat commotie nadat in Aalter een tuinfeest moest worden stilgelegd.



Buurtbewoners getuigen dat er zeker een vuurpijl of tien in de lucht werd geschoten. “Het moet rond 22.15 uur geweest zijn dat ik plots knallen hoorde. Toen ik buiten ging kijken, stonden er zeker al een tiental mensen op straat om te checken wat er aan de hand was”, vertelt één van de buurtbewoners. “Niemand wist wat er gebeurde. Tot plots duidelijk werd dat er bij de buren een feestje gaande was. Blijkbaar had ook iemand de politie al verwittigd.”

Alsof een feestje geven nog niet erg genoeg is. Neen, ze moesten nog wat vuurwerk afsteken ook. Zodat zeker iedereen gezien heeft hoe stoer ze eigenlijk wel zijn Buurtbewoners

Die kwam massaal ter plaatse. Volgens enkele buurtbewoners moest minstens één van de feestvierders van het dak gehaald worden. “Alsof een feestje geven in deze tijden nog niet erg genoeg is. Neen, ze moesten nog wat vuurwerk afsteken ook. Zodat zeker iedereen gezien heeft hoe stoer ze eigenlijk wel zijn. Misdadig!”, veroordeelt de buurt de feiten scherp.

Onaanvaardbaar

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) reageert erg verbolgen. “Het klopt dat er een feestje werd stilgelegd op de Koningin Fabiolalaan. De politie heeft onmiddellijk opgetreden en de nodige pv’s opgemaakt. Er waren tien feestvierders aanwezig. Zes woonden in de woning, vier waren op bezoek. In tijden waar iedereen zware inspanningen levert en gezondheidsmedewerkers tot het uiterste gaan om levens te redden, is dergelijk gedrag totaal onverantwoord en onaanvaardbaar. Dit is een kaakslag voor alle andere inwoners van de gemeente die de maatregelen wel goed naleven en respecteren. Iedereen in de gemeente is op de hoogte over wat wel en niet kan, dus het mag zeker geen excuus zijn dat men niet wist dat dit niet kon. We hebben zwaar ingezet op informatie en communicatie en dan is het jammer dat er enkelingen zijn die zo’n gedrag vertonen. Gelukkig - en dat wens ik te benadrukken - toont het overgrote deel van onze inwoners wél de nodige burgerzin!”

Politiecommissaris Brenda Clemminck bevestigt dat het om een minderheid van de inwoners gaat die zich niet aan de coronaspelregels kan houden. “Onze politiezone blijft dagelijks controles uitvoeren ter preventie van dergelijke overtredingen, we vinden het een spijtige zaak dat sommige inwoners de maatregelen nog steeds niet respecteren.”

Vorige weekend was er in het Meetjesland al heel wat verontwaardiging nadat in Aalter een tuinfeest werd stilgelegd. Buren spraken er over een ‘mini-Tomorrowland’, enkel het vuurwerk ontbrak nog’. De feestvierders op de Koningin Fabiolalaan dachten duidelijk er nog een schepje bovenop te moeten doen.