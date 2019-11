Politie geeft preventietips naar aanleiding van inbraken in wagens Wouter Spillebeen

19 november 2019

17u49 18 Zelzate Naar aanleiding van een aantal diefstallen uit voertuigen in Zelzate verspreidt de politiezone Puyenbroeck enkele tips om inbraken te voorkomen. De laatste dagen worden verschillende straten geteisterd door inbraken in wagens, volgens de politie.

De politiezone zet al extra in op herkenbare en onherkenbare patrouilles, maar ook bewoners kunnen maatregelen nemen. “Parkeer uw wagen in een garage of een andere veilige plaats. Kies in elk geval voor een niet-afgelegen en goed verlichte parkeerplaats. Sluit uw wagen af en neem waardevolle voorwerpen mee, waaronder de boorddocumenten. Als u toch slachtoffer wordt, neem dan zo vlug mogelijk contact op met de politie, indien mogelijk met een inventaris van de waardevolle voorwerpen bij de hand”, klinkt het bij de politie.

De tips komen er na een reeks inbraken de voorbije dagen. In de Zonnebloemstraat, de Vlasstraat, de Lijsterlaan, de Pelikaanlaan, de Mezenlaan en de Krekelmuyter werden bewoners al slachtoffer van dieven. In de Pelikaanlaan werd zelfs een Citroën Berlingo gestolen.

Hier kan u alle tips van de politie nalezen.