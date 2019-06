Politie flitst 105 snelheidsduivels op Assenedesteenweg Sam Ooghe

24 juni 2019

11u30 0 Zelzate De politie van de PZ Puyenbroeck heeft afgelopen weekend verkeerscontroles georganiseerd in Wachtebeke en Zelzate. Op de Assenedesteenweg in Zelzate werden 105 snelheidsduivels betrapt.

Verder werden ook alcoholcontroles uitgevoerd. Op de Assenedesteenweg zaten 2 van de 44 gecontroleerde chauffeurs met enkele glazen te veel achter het stuur. Een andere persoon was onder invloed van drugs. Ook in de Godshuisstraat in Wachtebeke hadden 2 bestuurders te diep in het glas gekeken. Een van hen wilde bovendien niet stoppen. De politie trok het rijbewijs van de chauffeur onmiddellijk in.