Pieten stelen show tijdens aankomst Sinterklaas Voor derde jaar op rij geen stoute kinderen in Zelzate Kristof Vereecke

30 november 2019

19u44 0 Zelzate Sinterklaas heeft voet aan wal gezet in Zelzate en dat zullen ze geweten hebben in de kanaalgemeente. Zo bracht de Goedheiligman maar liefst 40 pieten mee en die maakten pret voor tachtig op weg van de jachthaven naar het gemeentehuis.

Pieten heb je in alle kleuren en maten zo weten ze sinds vandaag in Zelzate. Pikzwarte pieten, roetpieten, grote pieten, kleine pieten, uitbundige pieten, stille pieten,…. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: ze stelen graag de show. Sinterklaas liet zich ondertussen per koets door het gemeentepark richting gemeentehuis voeren. Daar had hij goed nieuws voor burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen in Zelzate.” Het was de eerste keer dat Brent Meuleman de Sint officieel mocht ontvangen en dat zorgde voor zichtbaar enthousiasme bij de jonge (burger)vader. “Wie zou niet blij worden met zoveel lachende kindergezichtjes in zijn gemeente? Om maar over het zonnetje te zwijgen.” De Sint kon Meuleman alleen maar gelijk geven. “Ik kom hier graag. Daar heeft mijn goede vriend Eddy Wally iets mee te maken. Eddy leerde me hoe geweldig deze gemeente kan zijn. Waarom denk je dat al die pieten mee zijn? Niet omdat ze hier niet graag zijn....”