Pierets De Colvenaerplein krijgt twee parkeerplaatsen voor kortparkeren Gemeente wil ook werk maken voor betere aanduiding parkeerplaatsen in centrum Kristof Vereecke

03 juli 2019

13u56 0 Zelzate Het Pierets De Colvenaerplein krijgt twee extra parkeerplaatsen voor kortparkeren. Dat besliste het gemeentebestuur. Daarnaast wil het in de toekomst werk maken van een betere aanduiding van de parkeerplaatsen in het centrum.

Ex-schepen Marleen Maenhout (Open VLD) vroeg afgelopen gemeenteraad of er iets gedaan kon worden aan het lang parkeren op de Grote Markt. “Soms gebeurt het dat sommige voertuigen een week lang dezelfde parkeerplaats innemen. Dat is geen goede zaak voor de plaatselijke winkeliers”, klonk het.

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) erkent de problematiek, maar liet ook weten dat er geen blauwe zone ingevoerd kan worden op de Grote Markt. “Simpelweg omdat onze politie aangeeft zo’n blauwe zone niet te kunnen handhaven.” Om toch aan de vraag tegemoet te komen, worden op het Pierets De Colvenaerplein, vlak naast de Grote Markt, twee extra plaatsen voor kort parkeren voorzien. “Daarnaast willen we ook werk maken van een betere aanduiding van de parkeerplaatsen in het centrum. Als mensen in het straatbeeld zien dat ze ook op het busplein of de Vredekaai kunnen parkeren, zal de Grote Markt misschien wat extra ontlast worden”, klinkt de redenering.