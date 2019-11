Peukenslag levert meer dan 6.000 peuken op: “Gooi je peuk voortaan in de vuilnisbak!” Kristof Vereecke

20 november 2019

17u03 0 Zelzate Meer dan 6.000 peuken, dat is het resultaat van een namiddagje peuken rapen in en rond het centrum van Zelzate. “Onze peukenslag heeft maar één boodschap: gooi je peuk voortaan in de vuilnisbak of koop een zakasbakje”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA).

Tientallen vrijwilligers trokken vandaag de straat op om peuken te ruimen in het centrum van Zelzate. Onder hen de propere pioniers, maar ook heel wat jongeren en jeugdverenigingen. Samen haalden ze meer dan 6.000 peuken van de Zelzaatse straten. “Het bewijs dat we nog veel werk aan de winkel hebben om mensen te sensibiliseren”, zegt De Vuyst. “We hebben vandaag dan ook maar één belangrijke boodschap: gooi je peuk voortaan in de vuilbak of koop een zakasbakje in het gemeentehuis of op de zoutafhaling volgende week dinsdag 26/11 tussen 10.00 en 14.00hr op parking oude Westragel.”

Binnenkort bezoekt het ‘peukenteam’ de Zelzaatse Horeca om het peukencharter te ondertekenen. “We publiceren daarna dan de lijst van cafés, restaurants en handelaars die ook ingestapt zijn en zakasbakjes verkopen. Samen maken we Zelzate peukenvrij”, besluit De Vuyst. Een zakasbakje kost 1 euro.