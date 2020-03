Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen nog steeds op agenda van ministerie van mobiliteit Kristof Vereecke

10 maart 2020

12u59 0 Zelzate Personenvervoer tussen Gent en Terneuzen staat nog steeds op de agenda van de federale regering. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van mobiliteit François Bellot (MR) op een vraag van volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst (PVDA).

De Vuyst maakte zich zorgen over de toekomst van de zogenaamde spoorlijn 204 nadat berichten de ronde deden dat Infrabel de nodige budgetten zou schrappen. Daarop interpelleerde de Zelzaatse volksvertegenwoordiger de minister. “Uit het antwoord op mijn vraag maak ik op dat de geplande haalbaarheidsstudies en middelen voor het doortrekken van spoorlijn 204 door Zelzate naar Terneuzen niet in het gedrang komen”, zegt De Vuyst. “De minister herhaalt nogmaals het engagement van de federale ministerraad uit 2017 en rept met geen enkel woord over de mogelijke terugtrekking van Infrabel uit dit project. Ik hoop dat de minister zijn verantwoordelijkheid blijft nemen en dit engagement blijft nakomen, want deze spoorlijn blijft cruciaal voor een verduurzaming van de mobiliteit in de Gentse kanaalzone en de verdere economische ontwikkeling van het havengebied”, besluit De Vuyst.