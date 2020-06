Personenvervoer per spoor tussen Gent en Terneuzen opnieuw stapje dichterbij (en daar zijn ze in Zelzate heel gelukkig mee) Kristof Vereecke

12 juni 2020

14u26 7 Zelzate Er is opnieuw wat meer hoop dat er ooit personenvervoer mogelijk is per trein tussen Gent en Terneuzen. Een overweldigende meerderheid in het federaal parlement keurde donderdag een resolutie goed waarin gevraagd wordt de voorziene investeringsmiddelen voor de spoorverbinding L204 tussen Gent en Terneuzen te behouden. De bal ligt nu in het kamp van minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

De resolutie werd gezamenlijk ingediend door Jan Briers (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld), Anneleen Van Bossuyt (N-VA) Joris Vandenbroucke (sp.a) en Evita Willaert (Ecolo-Groen). Eerder stemden ook de gemeenteraden van Zelzate en Wachtebeke al een motie voor de realisatie van personenvervoer per spoor tussen Gent en Terneuzen.

Zelzaats masterplan

Zelzaats schepen van Mobiliteit en federaal parlementslid Steven De Vuyst (PVDA) steunde het voorstel dan ook vurig. De Vuyst kwam in het federaal parlement tussen namens de gemeente Zelzate. “Mijn gemeente is door haar ligging cruciaal voor de treinverbinding L204, die Gent moet verbinden met Terneuzen. Zelzate is niet alleen het middelpunt van de spoorverbinding, mijn gemeente is ook het hart van North Sea Port. Dat heeft heel wat voordelen, maar ook nadelen.” De Vuyst verwees naar de bestaande overlast aan geluid, fijn stof en de regelmatige verkeersinfarcten. “Er is vandaag een mobiliteitsprobleem. Daarom wordt in het masterplan van de gemeente Zelzate volop ingezet op een NMBS-station langs de spoorlijn 204 ter hoogte van de Rijkswachtlaan. De treinverbinding tussen Gent en Terneuzen en een bijkomend station kan de leefbaarheid in onze gemeente enorm verbeteren. Om maar te zwijgen van de voordelen voor de 100.000 werknemers die actief zijn in de Gentse kanaalzone die amper openbaar vervoer hebben naar hun werk.”