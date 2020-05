Personeel Zilverbos test voor tweede keer negatief op Covid-19 Kristof Vereecke

04 mei 2020

13u40 4 Zelzate Het personeel van woon- en zorgcentrum Zilverbos heeft voor de tweede keer op rij volledig negatief getest op Covid-19. Bijzonder goed nieuws dat Zilverbos maandag zelf met de wereld deelde.

Vorige week dinsdag 28 april werd alle personeel van woon- en zorgcentrum Zilverbos voor een tweede keer getest op Covid-19. De resultaten van die tests werden maandag wereldkundig gemaakt. “Alle personeel testte negatief, wat dus weer zeer positief nieuws is. We willen dit met plezier melden aan alle familieleden en bewoners”, klinkt het bij Zilverbos.

Lof

Het woon- en zorgcentrum ontving vorige maand veel lof over zijn aanpak. Goede handhygiëne, goed beschermingsmateriaal en strikte maatregelen zijn volgens de directie absoluut nodig voor het tussentijds succes in de strijd tegen het coronavirus. “Het is bemoedigend dat alle strikte maatregelen en regels werken. Nu is het een kwestie van volhouden”, zegt directeur Danny Sagaert.