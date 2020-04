Personeel Sint-Jan Baptist wordt vandaag getest, feestcommissie steekt hart onder de riem met rozen Kristof Vereecke

25 april 2020

10u06 0 Zelzate Het personeel van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist wordt vandaag getest op covid-19. Als hart onder de riem kregen ze na de test allemaal een roos van de gemeentelijke feestcommissie.

“De actie maakt deel uit van ons groot bedankingsinitiatief dat we vorige week gestart zijn”, zegt Lucien Vande Velde van de gemeentelijke feestcommissie. “Zo hebben we het personeel van de wzc’s, de afvalophalers, de ambulancediensten, het gemeentepersoneel en de brandweer bedankt. De mensen van Sint-Jan Baptist mochten zeker niet vergeten worden. We beseffen maar al te goed welke belangrijke taak ze hebben. Bovendien is de druk groter dan ooit. De 250 tests die vandaag afgenomen worden, zullen voor duidelijkheid zorgen. Tegelijkertijd zorgen ze voor extra spanning. Met onze rozen willen we het personeel een hart onder de riem steken en tegelijkertijd bedanken.” De resultaten van de tests worden in de loop van volgende week verwacht. Met hun actie wil de gemeentelijke feestcommissie ook de Zelzaatse handelaars steunen. Zo werden alle geschenkjes aangekocht bij de lokale middenstand. “Ook zijn verdienen vandaag meer dan ooit steun", besluit Vande Velde.