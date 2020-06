Personeel Sint-Jan Baptist maakt lied voor Maggie De Block: “De druk staat al lang op de ketel” Kristof Vereecke

18 juni 2020

11u05 2 Zelzate De zorgsector organiseert donderdag een online actiedag voor een nieuw zorg- en welzijnspact. De 620 personeelsleden van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzate doen dat met een lied voor Maggie De Block waarin ze aandacht vragen voor extra waardering voor de zorg.



‘Geen woorden, maar daden’, dat is de boodschap die het personeel van Sint-Jan Baptist vandaag wil brengen. “Na het applaus, de witte vlaggen en de hartverwarmende woorden vragen we dat er ook daadwerkelijk dingen veranderen”, zegt Jan Coppens, vakbondsafgevaardigde bij ACLVB. “Gewoon verder doen zoals voor de coronacrisis is geen optie. Er moeten concrete veranderingen en verbeteringen komen in de hele zorgsector.”

Extra zetje

Om hun boodschap extra kracht bij te zetten, pakt het personeel van Sint-Jan Baptist vandaag uit met een lied voor Maggie De Block. “Omdat samen protesteren in deze tijden niet echt een optie is, zochten we een andere manier om onze boodschap over te brengen. Omdat we positivo’s zijn, kozen we ervoor om een lied te maken voor minister Maggie De Block. Uiteindelijk is het een cover van Tino Martin geworden. We zijn ervan overtuigd dat de wil er wel degelijk is om iets te veranderen, via onze lied hopen we dat extra zetje te geven.”

Naast het lied zijn er natuurlijk ook de traditionele acties. “De directie trakteert op ijs. Samen met onze kameraden van het ACV gaan we ijs uitdelen en nog een aantal andere acties organiseren. We willen positief actie voeren. Ik denk dat ons personeel bewezen heeft er te willen staan voor de mensen, nu is het tijd om onze stem te laten horen zodat er ook eens aan ons gedacht wordt.”

Het refrein van het lied:

De druk staat al lang op de ketel

Ze zegt me, jij kan dit wel aan

En ze heeft gelijk

Al heel lang onderbetaald

Ze zegt me, als regering gefaald

En ze heeft gelijk

Pata, jaka iets te weinig money in mijn zakken

En dat maakt iets uit

Het maakt vandaag iets uit

Masker, plaka iets te weinig money in mijn zakken

En dat maakt iets uit

Dat maakt vandaag iets uit