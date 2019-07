Personeel buitenschoolse opvang versterkt speelpleinwerking tijdens de zomermaanden “Kruisbestuiving moet kwaliteit van aanbod verhogen” Kristof Vereecke

01 juli 2019

19u28 8 Zelzate De speelpleinmonitoren van speelplein D’Maxz krijgen deze zomer versterking vanuit de buitenschoolse opvang. Omgekeerd worden jobstudenten ingezet binnen de werking van het IBO. Via de kruisbestuiving hopen ze in de kanaalgemeente de kwaliteit van hun jeugdaanbod nog op te trekken.

Van 8 juli tot 23 augustus kan de Zelzaatse jeugd van 3 tot 15 jaar zich terug uitleven op speelplein D’Maxz. Dit jaar is basisschool de Krekel het decor voor een zomer vol speelplezier. “Al gaan we uiteraard ook wel eens op uitstap”, knipoogt jeugdconsulent Jens Mettepenningen. “Op 12 juli gaan we bijvoorbeeld naar Kid Rock in Wetteren.”

Meer toezicht

Voor de 3 tot 6-jarigen zal er voor de eerste keer ook versterking komen vanuit de buitenschoolse kinderopvang. Twee personeelsleden van het IBO zullen het speelplein versterken, terwijl 2 jobstudenten hen het de IBO vervangen. De jeugddienst en de kinderopvang hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. “Door deze samenwerkingen wordt het aanbod van het speelplein verruimd en kwalitatiever”, zegt schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). “Het draagt ook meer bij tot de veiligheid, want er zal meer toezicht zijn. Bovendien kunnen onze monitoren ook leren hoe ze met de jongste kinderen kunnen omgaan.”

Jeugdopbouwwerking

Ook de nieuwe jeugdopbouwwerker Jana De Paepe (24) zal een zomerlang actief zijn. “Toch koppelen we de speelpleinwerking volledig los van het jeugdopbouwwerk”, zegt De Vuyst. “Gewoon omdat het een andere doelgroep is.” Jana krijgt alvast steun van enkele oude bekenden. Zo zal ex-jeugdopbouwwerker Wouter Van de Vijver haar onder andere helpen de Zelzaatse jeugd te leren kennen.